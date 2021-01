Banco central da Nova Zelândia alvo de ataque informático

O banco central da Nova Zelândia disse hoje ter sido alvo de um ataque informático num dos sistemas de dados com "informações sensíveis", disseram as autoridades.

O governador do banco central, Adrian Orr, garantiu que o ataque foi contido e o sistema desligado.

As autoridades neozelandesas vão precisar de algum tempo para determinar a que informações os autores do ataque tiveram acesso.

"Estamos a trabalhar em estreita colaboração com peritos nacionais e internacionais de cibersegurança e com outras autoridades competentes no âmbito do inquérito e sobre a forma de reagir a este ataque", declarou.

"Estamos também a tentar determinar a natureza e a quantidade de informações às quais poderão ter tido acesso, dado que podem incluir informações comerciais e pessoais sensíveis", acrescentou o responsável, sublinhando que este processo vai demorar.

No último relatório, a agência governamental CERT NZ indicou um aumento de 33% nos incidentes de cibersegurança registados ao longo do ano.

Em agosto, a bolsa neozelandesa foi alvo de ataques informáticos que obrigaram à suspensão das sessões durante quatro dias consecutivos.