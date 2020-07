Nove propostas de diversão no Roteiro desta sexta-feira

- O Museu de Arte Sacra do Funchal inicia hoje uma série de visitas guiadas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 291 228 900 e estão sujeitas a uma lotação máxima se cinco pessoas por visita.

- O Castanheiro Boutique Hotel oferece às sextas-feiras, um Sunset Terrace no rooftop do hotel. Até Setembro há cocktails, e música a partir das 18 horas.

- Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s é palco, a partir das 19 horas do evento musical ‘Summer Sounds’, um projecto do Governo Regional.

- A Quinta Grande está em festa com o 25.º aniversário da Casa do Povo local. A festa com animação decorre a partir das 19 horas.

- Márcio Amaro é o artista convidado da iniciativa cultural ‘Música na Praça’ que acontece a partir das 20 horas na Freguesia da Camacha.

- A animação musical no terreiro, situado na Rua Imperatriz D. Amélia, no Funchal, está hoje a cargo do saxofonista Basílio. A performance decorre entre as 20h e as 22 horas.

- Para quem aprecia a sétima arte, os cinemas NOS do Fórum Madeira acolhem às 21 horas, a sessão do ‘Screenings Funchal’ com a projecção de ‘Para Sama’.

- À mesma hora, mas na Quinta da Tamargueira, no Porto Santo, a música ao vivo estará a cargo de Tiago Sena Silva.

- O DJ Celso Velosa comanda, a partir das 22 horas, a cabine de som do 23 Vintage Bar que estará este fim-de-semana no café do Teatro.