Cinco propostas no roteiro desta quinta-feira

- Hoje há estreias nos cinemas madeirenses. A comédia ‘Clube dos Divorciados’, o filme ‘Correr por um Sonho’ e thriller de acção ‘Becky’ podem ser vistos a partir de hoje, no Funchal.

- O Cais do carvão, no Funchal, é palco de uma aula de yoga ao ar livre, a partir das 19 horas. Basta reservar previamente no facebook ‘Yoga com a Freddie’.

- Hoje é dia de DIÁbo à solta no dnoticias.pt, Facebook e Canal Youtube do DIÁRIO de Notícias, a partir das 21 horas. O programa de humor semanal com Nuno Morna e Paulo Vieira Lopes tem como convidados Maurício Marques e Bruno Freitas.

- Está patente no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, uma exposição fotográfica sobre o coro infantojuvenil, organizada pela Junta de Freguesia local.

- A exposição ‘Das Máscaras’, de Sara Santos, continua patente no Art Center Caravel, no Funchal.