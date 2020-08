Foi, esta manhã, inaugurada, no átrio dos Paços do Concelho, a exposição '80 Anos da Chegada dos Gibraltinos à Madeira', que recorda a passagem de cerca de 2000 gibraltinos pela Madeira, na sua maioria mulheres e crianças, durante a Segunda Guerra Mundial.

A mostra faz parte do programa de comemorações do 512.º aniversário da Cidade do Funchal e estará patente ao público até ao próximo dia 18 de Agosto.

“A chegada dos gibraltinos à nossa Região, entre 23 de Julho e 13 de Agosto de 1940, foi um marco muito bonito na nossa história comum. Na Madeira foram bem recebidos e encontraram um refúgio que lhes permitiu viver em paz durante o tempo de guerra, numa prova de grande humanidade do nosso povo” disse a vereadora da CMF, Madalena Nunes.

A autarca explicou ainda que este ano estava previsto a presença de 38 gibraltinos no Funchal para celebrar a data, mas devido à crise pandémica foram impossibilitados de viajar.

“Todos os anos eles têm vindo ao Funchal recordar esta terra e mostrar às suas famílias o local onde foram tão felizes. Queríamos muito celebrar esta data com eles, mas como são pessoas com mais de 80 anos, os médicos não aconselharam a viagem, que tinha passagem por quatro aeroportos” sustentou.

A exposição integra trabalhos de alunos e alunas das Escolas do Funchal, da Universidade Sénior do Funchal e de um grupo de utentes do Ginásio da Barreirinha.