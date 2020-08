70 anos do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família

O Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família celebra amanhã 70 anos, foi fundado a 21 de Agosto de 1950. Para assinalar esta data, devido à pandemia, de forma "moderada", será lançado neste mesmo dia um vídeo comemorativo e no dia 11 de Setembro está prevista uma missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Igreja da Paróquia dos Álamos. Além disto, o aniversário é comemorado com uma exposição que retrata a memória e história desta instituição ao serviço da Hospitalidade, intitulada ‘Hospitalidade hoje como ontem e sempre’.

O Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família (CRPSF) está localizado em S. Roque - Funchal, faz parte de uma rede de 12 estabelecimentos de saúde dirigido pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, revela a direcção. Acolhe crianças e jovens e “está orientado para a prestação de cuidados diferenciados e humanizados em saúde mental da infância e adolescência, pedopsiquiatria, multideficiência e reabilitação”, olhando para a pessoa num todo.