Sandra&Ricardo são destaque nas comemorações do Dia do Emigrante

Amanhã, dia 14 de Agosto, assinala-se o Dia Do Emigrante. A efeméride será assinalada com um Programa Especial transmitido em directo, desde os estúdios do canal 'Na Minha Terra TV', a partir das 19 horas, numa iniciativa apoiada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF).

A dupla de artistas Sandra&Ricardo são o destaque do cartaz, que contará também com as actuações do cantor brasileiro Roni de Melo, do Clube de Danças Históricas e Antigas, o Clube Prestige Dance, o Open Dance Madeira, o Grupo Kawana Pacha e dos músicos Agnese&Djaló.

Paralelamente, decorrerão amostras de artesanato, literatura e gastronomia de alguns dos países participantes.

A iniciativa conta com a participação da Associação Cultural e Educacional Onda Russa, Associação Luso Africana Portuguesa ALSAP, Associação Cultural e Recreativa Africana na Madeira ACRAM, ADNM Associação Diáspora no Mundo, Associação Presença Feminina, Comité Saint Helier-Funchal e dos artistas da Galeria Art Center Caravel.

Esta produção será ainda retransmitida por outros meios digitais espalhados pelo mundo, tais como: Fórum Português, Bom Dia, Canal Viana WebTV, Fraternidade Mafiosos da Caridade e a Rádio Cantinho da Madeira.