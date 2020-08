Coro de Câmara da Madeira participa no 512.º aniversário da cidade do Funchal

O Coro de Câmara da Madeira (CCM) participará, sexta-feira, dia 21 de Agosto, pelas 9 horas, no 512.º aniversário da cidade do Funchal, que se realizará na igreja do Colégio.

A exemplo de actos congéneres, o CCM abrilhantará a eucaristia com o acompanhamento coral e musical.

Devido aos constrangimentos provocados pela actual situação sanitária, o grupo apresentar-se-á em número mais reduzido do que o habitual, mas garantindo a mesma qualidade que é apanágio das suas actuações.

Será dirigido, como habitualmente, pela maestrina Zélia Gomes e acompanhado pelo pianista Nuno Santos.