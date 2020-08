Não saia de casa sem antes consultar o 'Roteiro' desta quinta-feira, dia 20 de Agosto

Depois de ontem terem subido ao palco do Centro de Congressos do Porto Santo, 'Os Ridículos' voltam hoje àquele espaço, pelas 22h30. O espectáculo é protagonizado por Nuno Morna e Paulo Lopes.

Trata-se da reposição do 'show' da Com.Tema, estreado há dez anos, em que os dois humoristas se debruçam sobre aspectos da sociedade madeirense e portuguesa, no geral, nas ‘figuras tristes’ do dia-a-dia. O texto é um original de Filipe Sousa.

Recorde-se que esta iniciativa insere-se no 'Cultura Activa’, evento do DIÁRIO, numa co-organização com a Câmara Municipal do Porto Santo.

Os bilhetes custam 10 euros para o público em geral e 7,5 para assinantes, sendo que está disponível um pacote para dois espectáculos à escolha por 16 euros. No Porto Santo, podem ser adquiridos na loja NOS Madeira, Centro de Congressos do Porto Santo ou online no sítio do DIÁRIO, em Iniciativas (https://iniciativas.dnoticias.pt/).

O Challenger Club, no Porto Santo, recebe, às 23h30, a selecção musical do DJ Oxy.

A Junta de Freguesia do Porto Santo organiza, anualmente, os 'Encontros de Folclore do Porto Santo', mas, este ano, dada a situação epidemiológica, logisticamente, não foi possível.

Assim, promoveu uma exposição fotográfica, que reúne mais de 300 fotos sobre os 17 encontros de folclore já realizados. Este evento tem lugar na sala de exposições do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, de 19 a 23 de Agosto.

Há para ver a mostra ‘Lixo - Trash’, de Fátima Spínola, na La Salita Madeira, no Centromar, Funchal.

Realiza-se uma noite de karaoke com Celso Gomes, no Old Town Bar, na Zona Velha da cidade do Funchal.

O Dubai Club recebe o evento 'Keep Going on Terrace’, com os DJs Tony F e Raffz. Em véspera de feriado o espaço abre às 21 horas e encerra às 2 da manhã.

A DJ Taby põe música na Quinta da Tamargueira, pelas 17h30.

Há aula de yoga, a partir das 19 horas, no Cais do Carvão. ‘Yoga com a Freddie’ requer confirmação prévia, através do Facebook.