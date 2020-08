Sabia que Bruno Magalhães pode ser penta e tetra em 2020?

Bruno Magalhães pode ser o primeiro piloto a somar cinco vitórias no Rali Vinho da Madeira (RVM). Em entrevista ao DIÁRIO, assume que é um objectivo, mas não é uma obsessão.

No regresso à ilha, para participar no seu “rali favorito”, o piloto diz que continua a ser acarinhado pelos madeirenses. Mas o bem conhecido ‘episódio da pedra’ que lhe tirou a vitória em 2016, continua a ser ‘tabu’.

Em 2020, além do penta na Madeira, pode conquistar o tetra no campeonato nacional e é nesta competição que estão centradas todas as atenções, agora que a equipa cancelou a participação no Campeonato da Europa - onde Bruno Magalhães já se sagrou vice-campeão em 2017 - devido à pandemia de covid-19.

