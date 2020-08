As férias de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues, a bordo do iate de luxo do jogador madeirense continuam de vento em popa.

Desta vez, a namorada de CR7 partilhou uma foto onde aparece em pose sensual e com uma indumentária de festa. “Noites de Boémia e ilusão”, escreveu a espanhola na rede social Instagram, demonstrando que as festas a bordo fazem parte dos dias de descanso.