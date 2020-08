Temperatura do ar a descer e do mar a subir

As previsões para hoje para o Arquipélago apontam para mais um dia com muitas nuvens e possibilidade de queda de chuva sob a forma de aguaceiros fracos e dispersos, nas vertentes Norte e zonas montanhosas até início da manhã. Conte ainda com vento fraco a moderado de Norte, temporariamente forte, até 40 quilómetros por hora, nas zonas altas.

No Funchal a temperatura vai descer ligeiramente, hoje a máxima esperada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera é de 26ºC. Também aqui é esperado um dia cinzento, mas o vento será fraco.

No Porto Santo a temperatura máxima é igualmente de 26ºC, o mesmo está previsto para Câmara de Lobos, Ponta do Pargo, Porto Moniz, Machico, Santa Cruz, São Vicente e Santana. Apenas o Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, estará melhor, com 27ºC de máxima. O Caniçal estará mais fresco, não indo além dos 25ºC. A maior parte das localidades estão com mínima de 21ºC ou 22ºC.

A ilha da Madeira e o Porto Santo continuam hoje com risco muito elevado de exposição aos raios UV, está no nível 9, numa escala de 1 a 11+.

No mar a temperatura subiu ligeiramente, conte com a água entre os 23ºC e os 25ºC. A Norte as ondas são de Nordeste com 1 a 1,5 metros; a Sul inferiores a 1 metro.