Mais céu azul e risco muito elevado de exposição aos raios UV

Menos nuvens na generalidade do arquipélago e pequena descida da temperatura mínima. Será assim esta sexta-feria em termos de previsão meteorológica, um dia com períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade durante a tarde e vento fraco a moderado, até 30 km/h, a predominar de Nordeste. No Funchal o dia será geralmente pouco nublado, com vento inferior a 15 km/h. Os termómetros vão chegar aos 25ºC e descer aos 20ºC. Para o Porto Santo os valores de referência para hoje são 24ºC e 19ºC, respectivamente, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz e São Vicente também têm 25ºC de temperatura máxima, Ponta do Pargo, Porto Moniz e Lugar de Baixo e Santana 24ºC; Caniçal não vai além dos 23ºC. As mínimas nestas localidades estão entre os 20ºC e os 16ºC.

Apesar dos valores mais ‘amenos’, o risco de exposição à radiação ultravioleta mantém-se muito elevado nas duas ilhas, nesta sexta-feira com nível 10 numa escala de 1 a 11+, e o risco de incêndio está muito elevado em algumas zonas altas dos concelhos do Funchal e de Machico.

No mar, conte com 22/23ºC de temperatura da água do mar. A Norte as ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros; a Sul de Oeste/Sudoeste com ondas inferiores a 1 metro.

A nível nacional, os distritos de Bragança, Évora e Beja estão hoje sob aviso amarelo por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima. Segundo o IPMA, estes avisos vigoram até às 18 horas.