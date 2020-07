Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 22 de Julho

A Assembleia Legislativa da Madeira recebe, pelas 09 horas, a Reunião Plenária N.º 67, que inclui o debate do Orçamento Suplementar da Região.

Às 11 horas, o Núcleo Regional da CPPME da Madeira reúne-se com o Presidente da Câmara Municipal de Machico, no edifício daquela autarquia.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 12 horas, o Hotel Vila Baleira Funchal.

Às 15 horas, a Câmara Municipal de Santa Cruz apresenta a obra 'Zona Piloto de Gaula', que é parte integrante de um projecto de diminuição das perdas de água em todo o concelho. A iniciativa decorre, pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A Câmara Municipal do Funchal apresenta a 3.ª edição do Orçamento Participativo do Funchal, no Skatepark do Funchal, no Jardim do Almirante Reis.

Será inaugurada, na Ordem dos Arquitectos, a exposição de Luiza Helena Clode, intitulada 'o Lugar dos Outros'.