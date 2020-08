Preço médio para comprar casa desce na Madeira em Julho

Um estudo do Imovirtual, baseado em dados disponíveis na plataforma, sobre a evolução dos preços médios de venda e arrendamento anunciados no portal, apontam para uma descida no preço médio para comprar um imóvel na Madeira, em Julho de 2020.

O preço de venda médio foi 321.527 euros, enquanto em Junho tinha sido de 327.214 euros. Ou seja, uma quebra de 1,74% em relação ao mês anterior.

Ainda assim, a Madeira continua a ser um dos três distritos mais caros do país para comprar casa (a lista é liderada por Lisboa, seguindo-se Faro, a RAM e o Porto), sendo que todos registam decréscimos em relação ao mês passado.

Refira-se que o preço médio de venda anunciado em Julho, para Portugal, foi 341.089 euros em Julho (enquanto em Junho tinha sido 359.207 euros).

Do lado do arrendamento, a Região Autónoma da Madeira verificou um aumento do preço médio (1,34%), passando 820 euros em Junho para 831 euros para Junho.

A nível nacional verifica-se, pelo contrário, que o preço médio dos médio dos imóveis anunciados no Imovirtual no segmento de arrendamento diminuiu -2,92%, passando de 1.096€ em Junho para 1.064€ em Julho.

Consulte aqui o estudo completo.