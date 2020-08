Educação e lazer contribuem para a quebra de preços na RAM em Julho

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) recuou -1,0% em Julho de 2020 (menos 0,2 pontos percentuais comparativamente ao mês anterior), revelam os dados publicados, esta quarta-feira (12 de Agosto), pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A Região retoma, assim, a trajectória descendente iniciada há 20 meses, que havia sido interrompida no mês de Junho. De notar também que Julho de 2020 foi o nono mês consecutivo em que a taxa de variação média dos últimos doze meses do IPC foi negativa.

Segundo a DREM, as classes da 'Educação' e do 'Lazer, recreação e cultura' foram as que registaram as maiores variações negativas, de ‑4,0% e -3,9%, respectivamente.

Em sentido inverso, as variações positivas mais expressivas foram observadas nas classes 'Restaurantes e hotéis' e 'Bebidas alcoólicas e tabaco', que registaram, pela mesma ordem, uma subida de +1,6% e +1,4%.

Já o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, em Julho de 2020, foi 0,2% superior ao registado no mês anterior (0,0%), tendo registado uma variação de 0,1% face ao mês homólogo.

De referir que no país, o IPC registou uma taxa de variação média de 0,1%, o mesmo valor do mês anterior.

Descarregue aqui o Índice de Preços no Consumidor da Região Autónoma da Madeira, referente a Julho de 2020: