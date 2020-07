Ruben Aguiar actuou hoje no 'Preço Certo', programa da RTP1, que é apresentado por Fernando Mendes.

O cantor madeirense fez questão de anunciar e partilhar a actuação nas redes sociais.

O artista regional aproveitou a oportunidade para promover o álbum de originais '1963', que foi lançado em homenagem ao pai, que já faleceu.

O primeiro 'single' extraído do CD, 'Quem não come em casa', é já um sucesso, sendo que, neste momento, conta com quase 65 mil visualizações no Youtube.

Refira-se que o álbum '1963' entrou directamente para o 14.º lugar do ‘Top Nacional de Vendas’.

O disco, que foi apresentado, no passado mês de Junho, conta com a colaboração de Ricardo Landum, autor de alguns dos maiores êxitos da música ligeira portuguesa.

O cantor madeirense tem estado no continente a promover este novo trabalho, tendo passado também pelos programas 'Olhó Baião', na SIC, e no 'Somos Portugal', na TVI.

Saiba mais sobre a álbum de Ruben Aguiar na edição impressa de amanhã, dia 28 de Julho.