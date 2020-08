Varzim reforça-se com ex-unionista Ibrahima

O Varzim, da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do médio francês Ibrahima, que na época 2019/20 alinhou no União da Madeira, do Campeonato Portugal.

O jogador, de 23 anos, que na última temporada representou os madeirenses em 22 jogos e apontou dois golos, firmou agora um contrato válido por três temporadas com a formação da Póvoa de Varzim.

O médio, que fez a sua formação nos franceses do Marselha, conta ainda com uma passagem pelo futebol espanhol, onde representou a equipa B do Elche, antes de ingressar no União da Madeira.

Ibrahima é o 13.º reforço do plantel varzinista, que será orientado pelo técnico Paulo Alves.

Os alvinegros já tinham assegurado o guarda-redes Ricardo Nunes (ex-Chaves) e Filipe Dinis (ex-Estoril), os defesas André Micael (ex-Paços de Ferreira), Álvaro Milhazes (ex-Sertanense), Luís Pinheiro (ex-Benfica B), Rui Silva (ex-Académico de Viseu) e Michael Douglas (ex-UD Oliveirense), os médios Paulo Moreira (ex-Águeda), Boubakary Diarra (ex-Casa Pia), Manuel Pami (ex-Canelas) e André Vieira (ex-Farense) e o avançado Jhon Rentería (ex-Vianense).