Orlando Sá pode estar a caminho do Marítimo

Após ter rescindido o contrato com o Standard Liège, Orlando Sá tem em cima da mesa a possibilidade de regressar a Portugal e pode estar mesmo a caminho do Marítimo.

A notícia está a ser avançada esta noite pelo portal especializado 'Zero Zero', que escreve que o Marítimo está interessado no concurso do avançado, de 32 anos, e já terá mesmo apresentado uma proposta para que Orlando Sá reforce o plantel às ordens de Lito Vidigal, em 2020/21.



Ele, que já foi jogador do Nacional, em 2010/11, pode assim voltar à ilha dez anos depois.

Ainda assim, escreve o 'Zero Zero' que, além do Marítimo, há interesse dos belgas do Zulte Waregem e ainda dos espanhóis do Málaga.