Novo treinador do Marítimo terá "perfil ganhador"

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, garantiu hoje que o novo treinador da equipa da I Liga portuguesa de futebol terá "perfil ganhador" e que o sucessor de José Gomes será assegurado hoje ou quarta-feira.

No dia em que completou 68 anos, o dirigente falou ao programa do clube na TSF e aproveitou para deixar uma mensagem a José Gomes, que deixou o Marítimo para orientar o Almería, com a ambição de levar o conjunto andaluz à I Liga espanhola.

"Estou grato ao José Gomes e desejo-lhe sucesso. Vou torcer para que ele consiga bons resultados no 'play-off' de subida à 1ª. Liga espanhola. Em relação ao novo treinador, ele terá um perfil de ganhador e entre hoje e amanhã [quarta-feira] ficará fechado", afirmou.

Ao final de uma temporada em que o Marítimo terminou a I Liga em 11.º lugar, com 39 pontos, Carlos Pereira falou sobre as decisões tomadas na preparação de uma nova época.

"Quando preparamos uma época, preparamos de maneira a fazer as melhores escolhas possíveis. Algumas erramos, mas são mais as que acertamos. Ao nosso nível, somos o clube com melhores resultados", referiu, lembrando o histórico do clube insular.

O presidente maritimista abordou as alterações que têm acontecido no desporto-rei e apontou a principal, antes de deixar uma garantia em relação à situação financeira do clube.

"O que mudou no futebol foram os investidores. O grande problema são os investidorzinhos que querem uma parte significativa da SAD por uns míseros euros. O Marítimo financeiramente está bem e recomenda-se e por isso não aceita qualquer coisa. Temos credibilidade junto da banca", assegurou.