Saída de José Gomes está a ser acertada com o Marítimo

José Gomes está, nesta altura, em Espanha, “em conversações com o Almería”, clube da II divisão, que vai disputar o play-off de acesso ao principal escalão do futebol espanhol.

O DIÁRIO sabe que o ainda treinador do Marítimo viajou para o país vizinho “com total conhecimento do clube madeirense” que, caso veja o Almería chegar a acordo com José Gomes, terá de procurar um novo técnico para comandar os verde-rubros na I Liga.

Nesta altura, ainda não foi consumada a saída do clube presidido por Carlos Pereira. O DIÁRIO apurou junto de fonte próxima do treinador que “está tudo a ser devidamente acertado, com toda a elevação e respeitando os interesses do Marítimo”.

Recorde-se que José Gomes chegou ao Marítimo a meados de Novembro do ano passado, sucedendo a Nuno Manta Santos, numa altura em que os insulares ocupavam o 14.º lugar da Liga. Os maritimistas terminaram na 11.ª posição, tendo garantido a permanência a três jornadas do final do campeonato.