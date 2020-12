Nacional-Leixões da Taça adiado

O Nacional- Leixões, jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, inicialmente agendado para domingo (11 horas) no Estádio da Madeira foi adiado, devido aos casos positivos de covid-19 na equipa de Matosinhos.

O Leixões informou hoje que foram detectados "12 casos positivos nos testes de diagnóstico covid-19 realizados à estrutura do futebol profissional". Por isso motivo o jogo com o Nacional será adiado, mas ainda sem nova data para a sua realização, de acordo com o que foi possível apurar.