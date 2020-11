Nacional vence Casa Pia por 2-3 e segue em frente na Taça

O Nacional venceu, esta quarta-feira (25 de Novembro), o Casa Pia, por 3-2, em jogo da terceira ronda da Taça de Portugal, disputado no Estádio Pina Manique, em Lisboa. A vitória garante aos 'alvi-negros' da próxima eliminatória.

O primeiro golo do jogo chegou aos 28 minutos da primeira parte, num pontapé de canto marcado por Alhassan e o Nacional foi para o intervalo vitorioso.

Todavia, aos 80 minutos, Saviour Godwin alterava o marcador para 1-1, colocando em causa as pretensões dos madeirenses de passar à próxima eliminatória.

O segundo golo do Casa Pia, chegaria já no prolongamento, aos 94 minutos, por Vítor Gonçalves.

Quando tudo parecia perdido, Riascos marca (aos 104 minutos) igualando o marcador e, apenas um minuto mais tarde, repete a proeza, colocando o Nacional em vantagem por 2-3.

Recorde-se que o encontro estava inicialmente agendado para o domingo passado, mas acabou por ser adiado devido à existência de vários casos positivos ao novo coronavírus na formação lisboeta.

No sábado, o FC Porto, detentor do troféu, iniciou a defesa do título com um triunfo no Barreiro, sobre o Fabril, do terceiro escalão, por 2-0, enquanto o Benfica venceu na visita ao Paredes, também do Campeonato de Portugal, por 1-0.

Na segunda-feira, o Sporting também carimbou a passagem à quarta ronda, com uma goleada (7-1) sobre Sacavenense, igualmente o Campeonato de Portugal, num encontro que decorreu no Estádio Nacional, em Oeiras.

Por realizar na terceira eliminatória ficam os jogos Estrela da Amadora-Farense, agendado para 03 de dezembro, Vilafranquense-Sanjoanense e Estoril Praia-Lusitano de Évora, ambos previstos para 09 de dezembro.