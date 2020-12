Aprendeu-se a fazer bolo de mel na Semana Cultural da Ilha

No terceiro dia da Semana Cultural da Ilha, o grupo de Teatro Bolo do Caco elevou os poetas madeirenses- Feiticeiro do Norte, Feiticeiro da Calheta, Arlinda Spínola (natural de Santana), Laura Moniz, Irene Lucília Andrade e João Rui Sousa com momentos inesquecíveis preenchidos pela qualidade dos outros intervenientes: Dina Olim, rebuçados de Funcho; Regina Santos, na área da qualificação europeia dos produtos agrícolas; Sandra Cardoso e Rui Dantas Rodrigues, na doçaria madeirense, que ensinaram a confecionar o típico bolo de mel madeirense, como manda a tradição é feito no dia de Nossa Senhora da Conceição.

Nas instalações da Casa do Povo continua ainda em exposição "Coberturas de cabeça: Carapuças, Barretes, Chapéus, Lenços e Mantilhas"- AFERAM; "As origens"- Liliana Jardim; Monstra representativa "Madeira Flower Collection"- AJEM; "Os tormentos do Linho"- Casa do Povo da Ilha.



De salientar que a XXVI edição da Semana Cultural da Ilha, apresenta-se em formato digital e sem público presente.

Para amanhã, 9 de dezembro, a organização da Casa do Povo da Ilha, tem como programa agendado:

19h00: Debate: "Pandemia ConVIDa a novas oportunidades?"

Duarte Oliveira - Diretor Operacional do canal naminhaterra.com

António Trindade - Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo da Ilha

Graciano Melim - Empresário/artista

Moderador/Comentador: Carlos Pereira - Produtor executivo/apresentador

Música: Catarina Melim.

Todas as informações podem ser consultadas no facebook da Casa do Povo da Ilha.