Europa ultrapassa 20 milhões de casos

A Europa identificou mais de 20 milhões de casos do novo coronavírus desde o início de 2020, de acordo com uma contagem feita pela AFP a partir de relatórios fornecidos hoje pelas autoridades de saúde.

Os 52 países da região constituem a área mais afetada do mundo em número de casos, à frente dos Estados Unidos e Canadá (15,4 milhões de casos) e da América Latina (13,6 milhões).

No total, mais de 67 milhões de casos de Covid-19 foram detetados em todo o mundo desde o início da pandemia.

De acordo com a AFP, nos últimos sete dias, a Europa registou quase 40% de todos os novos casos detetados no mundo, mas a progressão do vírus parece estar a estabilizar, com uma queda de 2% dos casos em relação à semana anterior.

Cerca de 236.000 novos casos diários, em média, foram registados nos últimos sete dias no continente europeu.

Portugal contabiliza hoje mais 81 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.905 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.122 mortes e 327.976 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 70.426 casos, número que voltou a níveis de há um mês.