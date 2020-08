Pouco céu azul e máxima de 27ºC para hoje

Céu com períodos de muita nebulosidade, temporariamente pouco nublado, e vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante Norte, sendo de vários rumos nas zonas montanhosas, marcam o dia de hoje no Arquipélago da Madeira. No Funchal, o dia será também de céu com períodos de muita nebulosidade, temporariamente pouco nublado, e o vento fraco. A temperatura máxima será de 27ºC, a mínima de 22ºC. No Porto Santo elas vão oscilar entre os 26ºC e os 21ºC.

Santa Cruz, Machico, Câmara de Lobos, Lugar de Baixo e São Vicente chegam aos 27ºC na parte mais quente do dia; Ponta do Pargo e Porto Moniz aos 26ºC; e santana e Caniçal aos 25ºC.

Todo o concelho de Machico e de Santa Cruz, assim como algumas zonas dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Santana, Calheta, Ponta do Sol e Porto Santo estão com risco elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), responsável pelas previsões.

No mar, a água está entre os 23/25ºC, na costa Norte com ondas de Nor-Noroeste com 1 metro; na costa Sul com ondas inferiores a 1 metro.

A ilha da Madeira e a do Porto Santo estão com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, estão no nível 10 de 1 a 11+. A recomendação do IPMA para esta situação é que não exponha as crianças ao sol e que os adultos usem óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar.