Actriz Natalie Desselle Reid morre vítima de cancro

A actriz americana Natalie Desselle Reid que lutava contra um cancro, faleceu esta segunda-feira 7 de Dezembro, escreve o Notícias ao Minuto, referindo que a notícia foi confirmada pela família através das redes sociais.

"É com os corações extremamente pesados que esta manhã partilhamos a morte da nossa linda Natalie. Ela era uma luz brilhante neste mundo. Uma rainha. Uma mãe e esposa incrível. A sua carreira emocionou muitos e ela será amada para sempre”, escreveu a família no perfil de Natalie Desselle Reid, pedindo que seja respeitada a privacidade da família neste momento de luto.

De acordo com o Daily Mirror, a artista americana, de 53 anos, lutava secretamente desde o início do ano contra um cancro no cólon.

Natalie Desselle Reid protagonizou o filme 'Duas Sopeiras em Beverly Hills', em 1997 e seis anos depois, em 2003, tornou-se uma das estrelas da série 'Eve'. Em 2014, fez parte da trama de 'O Desaparecimento de Zoe'.