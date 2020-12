Protecção Civil de Machico 'veda' acesso ao espaço de convívio no Largo dos Milagres

A Protecção Civil Municipal de Machico procedeu à interdição do acesso ao espaço de convívio, com mesas e bancos, existente no Largo dos Milagres, no centro da vila de Machico.

De acordo com a informação veiculada, "esta medida surge na sequência do constante desrespeito pelas normas em vigor para a Covid-19, onde frequentemente se verificava o aglomerado de pessoas, sem distanciamento social e não uso de máscara".

O concelho de Machico tem vindo a registar, nos últimos dias, um aumento significativo de casos de Covid-19, e apesar dos muitos apelos das autoridades competentes, onde se inclui a Protecção Civil Municipal, algumas pessoas teimam em não cumprir as normas preventivas estipuladas.