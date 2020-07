Idosa sofre queda no WC do Largo da Restauração

Alegadamente por ter sofrido quebra de tensão, uma mulher de 82 anos sofreu há minutos um hematoma na testa após queda quando descia a escadaria de acesso às casas de banhos públicas no Largo da Restauração.

Terá sido o agente da PSP presente junto ao Banco de Portugal a dar o alerta à Protecção Civil, que prontamente encaminhou para o local uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal é respectiva guarnição.

Por precaução, a vítima octogenário foi encaminhada para as urgências do Hospital Central do Funchal.