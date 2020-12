Furacão é o mais recente 'reforço' do CD Nacional

O CD Nacional apresentou hoje o seu mais recente 'reforço' desta feita a sua nova mascote: o Condor de seu nome Furacão.

Inserida nas comemorações do 110.º aniversário, o Clube Desportivo Nacional fez questão de apresentar um novo 'membro' na família alvinegra.

"Esta ave é retratada como sendo altiva, dominante, invulgar e orgulhosa, sendo estas características comuns aos que vestem as cores do Clube Desportivo Nacional. Com grande representatividade histórica na vida deste Clube, este animal de corpo preto com asas esbranquiçadas é o símbolo das maiores distinções entregues por esta instituição, como reconhecimento às personalidades que mais se destacaram ao serviço do desporto e do Nacional", pode ler-se no site oficial do clube madeirense.

"Desafiando o futuro com a ambição de alcançar sempre voos mais altos, o Furacão personifica os valores, respeito e superação que fazem deste, um Clube diferente. Afinal, não há gente como a gente!", acrescenta ainda a noticia no site dos alvinegros.