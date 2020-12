A VIAEXPRESSO - concessionária responsável pela gestão, exploração e conservação das vias expresso regionais - informa que entre as 22 horas do próximo dia 10 de Dezembro e as 3 horas do dia 11, estará condicionado o trânsito na VE1, mais concretamente no Túnel do Cortado, que liga o Faial a Santana.

As alterações à circulação são motivadas pela instalação de painéis de mensagem variável no referido túnel.

Em consequência, a circulação automóvel far-se-á "alternadamente num e noutro sentido", designadamente: entre os km 11+200 e 14+400 (Túnel do Cortado).

Os trabalhos, ressalva a concessionária, estarão "devidamente sinalizados", pelo que se solicita aos utentes "a necessária compreensão e o escrupuloso cumprimento da sinalização e das instruções que lhes sejam transmitidas no local".