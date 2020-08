AD Camacha assinalou o seu 42.º aniversário

A Associação Desportiva da Camacha celebrou este sábado, dia 1 de Agosto os seus 42 anos de existência, numa cerimónia realizada no Estádio da Camacha.

O momento solene foi lembrado de forma simples, tendo em conta o actual momento de pandemia que vivemos, que contou com a presença da actual direção e antigos membros que passaram em direcções anteriores, diversos responsáveis do clube, direcção da Junta de Freguesia da Camacha, patrocinadores, sócios e com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, o presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, e o representante da Câmara Municipal de Santa Cruz, Jaime Silva.

A cerimónia de aniversário iniciou-se pelas 11 horas, com o Hastear da Bandeira do clube, momento que teve a honra da presença de Manuel de Andrade, sócio fundador do clube, que entregou a bandeira, para o momento simbólico, momento que deu lugar à homenagem ao ex-presidente da Camacha, Fernando Nóbrega e Duarte Manuel, antigo jogador e capitão do clube, que faleceram recentemente, não esquecendo a homenagem a todos os sócios do clube.

O evento seguiu com os discursos protocolares, terminando logo de seguida, com o cantar dos parabéns e o corte do bolo, com a presença dos antigos presidentes Celso Almeida e Antunes.