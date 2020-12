Incêndio consome casa devoluta no Funchal

Uma casa devoluta, situada na Quinta Aragem, no Funchal, mobilizou ontem à noite ambas as corporações de bombeiros do Funchal para o local.

As chamas destruíram o que restavam da casa e foram combatidas por sete elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local com uma viatura ligeira e uma pesada de combate a incêndios, e por 8 dos Bombeiros Sapadores do Funchal que estiveram com dois ligeiros e um pesado.

Não houve registo de feridos.