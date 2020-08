CMF vai vedar casa devoluta que ardeu de madrugada no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal admitiu ao DIÁRIO estar ao corrente “dos episódios de desacatos e delinquência” que têm acontecido numa casa devoluta situada na Rua Bela de São Tiago, no Funchal, onde esta madrugada voltou a ocorrer um incêndio, o segundo no espaço de dois dias.

A autarquia frisou que “isto é também um problema “de segurança pública”, onde a intervenção da PSP é fundamental, e explicou que “a imobiliária que é proprietária da casa em questão já foi notificada no sentido de vedar a propriedade à entrada de terceiros, só que ainda não procedeu à necessária intervenção, pelo que será instaurado um processo de contraordenação a respeito deste assunto”. “Uma vez que o caso em apreço é uma reincidência e representa legítimas preocupações de segurança naquela zona da cidade, a autarquia decidiu proceder à vedação da propriedade à entrada de terceiros, o que deverá ser efectuado na próxima semana pelos serviços municipais”, adiantou.