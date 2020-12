Porto Moniz com várias unidades hoteleiras abertas

Na sequência da notícia sobre o caso de 'legionella' no Hotel Euro Moniz, que o DIÁRIO avançava como sendo a única unidade hoteleira que estava em funcionamento no concelho, o Aqua Natura Madeira esclarece que existem outros hotéis a funcionar no Porto Moniz.

O grupo mostra-se solidário com aquela unidade hoteleira e convida os madeirenses a visitarem o concelho e a desfrutarem do Aqua Natura Madeira, hotel de quatro estrelas, situado na vila do Porto Moniz, junto às piscinas naturais.

Recorde-se que perante o caso de 'legionella' no Hotel Euro Moniz, a Direcção Regional da Saúde determinou o encerramento imediato do referido estabelecimento hoteleiro, que será levantado "assim que o mesmo já não representar risco para a saúde pública".

O caso diz respeito a um cidadão madeirense que pernoitou naquele estabelecimento hoteleiro.