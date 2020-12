Líder da JSD/M participa no Encontro Nacional de Politécnicos 2020

O líder da JSD/M e também deputado eleito à Assembleia Legislativa da Madeira, encarregue da coordenação nacional das propostas da JSD na área da Educação, participa, amanhã, no Encontro Nacional de Politécnicos 2020, organizado pela FNAESP, uma Federação Associativa Estudantil que representa mais de 50 associações académicas de todo o País e defende os interesses dos mais de 140 mil estudantes do Ensino Superior Politécnico.

Com uma intervenção no painel sobre ‘Acção Social no Ensino Superior’, Bruno Melim dará a conhecer as diferentes propostas que a Juventude Social-democrata tem assumido junto dos mais jovens, assim como as políticas que têm vindo a ser concretizadas, na Região, no que à juventude respeita.

“Ecfetivamente, a JSD tem norteado a sua acção política na melhoria das condições de acesso e de Ensino dos mais jovens, nomeadamente no acesso à digitalização do Ensino Superior e às condições dadas aos jovens portugueses, em tempo Covid-19, no Ensino Superior Público, em especial no Ensino Politécnico e é importante que os nossos estudantes tenham a noção de quem é que tem liderado estas matérias e a sua respectiva defesa”, afirma Bruno Melim que fará também questão de criticar a falta de estratégia que o Governo da República deixa visível no que respeita ao Plano Nacional de Residências para o Ensino Superior.

Recorde-se que já este ano lectivo, e sob a voz do dirigente madeirense, a JSD veio demonstrar desagrado perante o reforço de 4 mil camas e da capacidade instalada para receber os estudantes, um pouco por todas as estruturas residenciais do País, que, na prática, se traduziu em menos de 100 camas.

“Com todas as mudanças a que temos assistido, é fundamental que, mais do que nunca, o Ensino seja repensado e sejam criadas condições para que nenhum estudante, seja por razões de ordem financeira ou de localização geográfica, venha a ser excluído ou prejudicado nos seus direitos”, frisou o Social-democrata, sendo esta, também, uma das mensagens a passar no encontro marcado para este sábado.