'Mulheres Artistas Madeirenses em diálogo com Sonia Delaunay' na Galeria Marca de Água

A Galeria Marca de Água inaugura, no próximo dia 10 de Dezembro, pelas 18 horas, uma nova grande exposição que ocupará os três pisos da galeria.

A exposição colectiva, intitulada 'Mulheres Artistas Madeirenses em diálogo com Sonia Delaunay', reúne cerca de três dezenas de obras de uma dezena de artistas plásticas madeirenses que estarão em diálogo com uma obra convidada, uma pintura inédita da artista plástica Sonia Delaunay, uma das mais conceituadas artistas mundiais do século XX, precursora do abstracionismo geométrico.

A exposição é dedicada à interpretação e mediação dos universos no feminino, numa dimensão histórica e social, desconstruindo narrativas historiográficas e estabelecendo relações entre obras de autoras madeirenses, postas em "diálogo” com uma obra de referência internacional, que estará em destaque na exposição.

A exposição reúne diversos domínios, nomeadamente pintura de grandes formatos, desenho, instalação e fotografia.

Eis as artistas plásticas que estarão representadas nesta exposição: Dina Pimenta, Filipa Venâncio, Guareta Coromoto, Lina Pestana, Luísa Spínola, Rafaela Luís, Rita de Andrade, Sara Santos, Sonia Delaunay, Teresa Gonçalves Lobo e Teresa Jardim.