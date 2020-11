'Da ilha para o mundo' reúne painel de luxo na Marca de Água para fechar ciclo

A Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira, em parceria com a Galeria Marca de Água, conclui na próxima segunda-feira, dia 30 de Novembro, o ciclo de mesas redondas intitulado 'Mulheres Que Fazem a Diferença' dedicado ao empreendedorismo no feminino.

A sexta 'mesa redonda' do ciclo decorrerá pelas 18 horas, na Galeria Marca de Água, situada à Rua da Carreira 119.

Esta última conversa que encerra o ciclo intitulado 'Da Ilha para o Mundo' irá reunir um "painel de luxo” de criativas de diferentes áreas artísticas, tais como: a designer de interiores, premiada internacionalmente Nini Andrade Silva, embaixadora da Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira; a artista plástica Teresa Gonçalves Lobo, que irá expor brevemente na Marca de Água - no âmbito da exposição coletiva 'Mulheres Artistas Madeirenses em diálogo com Sonia Delaunay' - a designer de moda Karla Vieira e a directora da Invest Madeira, Filipa Ferreira.

A moderação estará a cargo de Catarina Bettencourt e o evento terá como anfitriã, Ana Cláudia Andrade.

A organização refere ainda que serão abordados vários assuntos subjacentes às temáticas da internacionalização nos domínios culturais e artísticos e a captação de investimento estrangeiro para a Região.

Raquel Fraga, directora artística da galeria Marca de Água destaca a importância da iniciativa que acompanha a programação da galeria para este último trimestre do ano, dedicada à mulher.

“Os espaço da Arte são lugares de debate e por isso desempenham um importante papel crítico na construção social e na revisitação histórica, dando especial destaque à valorização da Mulher na nossa sociedade contemporânea".

Estas mesas redondas são abertas ao público, estando a participação limitada aos 30 lugares disponíveis. O evento será ainda transmitido em directo para as redes sociais da Associação Adoro Ser Mulher e da Galeria Marca de Água e pelo canal Madeira Live TV.

Sobre as oradoras:

Filipa Ferreira

Licenciada em Comunicação Cultura e Organizações na Universidade da Madeira. Pós-Graduada em Fiscalidade Regional e Internacional na Universidade da Madeira (2008). Possui MBA em Gestão de Negócios Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa (2014). Formada também em Comunicação Empresarial na Escola Superior de Comunicação Social. No âmbito da sua actividade profissional foi gestora no Deutsch Bank e Diretora Geral da Madeira Multilingual School. É atualmente diretora da Estrutura de Missão 'Invest Madeira'.

Karla Vieira

É licenciada em Arquitectura de Design de Moda, pela faculdade de Arquitectura de Lisboa, e em Consultoria de Imagem pelo Instituto Marangoni em Milão. Distinguiu-se enquanto aluna pela qualidade do trabalho, o que lhe valeu um conjunto de convites particularmente interessantes logo que terminou o curso, da parte da Designer e professora Mª José Sachetti para assistente de 5º ano, da dupla de criadores José Manuel Alves/José Manuel Gonçalves, do criador José António Tenente, e da empresa de roupa infantil Petit Patapon. Seguiu posteriormente para Paris onde trabalhou na Promostyl, um dos mais conceituados gabinetes de tendência a nível internacional, criou projectos que foram utilizados nos cadernos de tendência: “Baby Layette” e “Junior”. Destaca-se também o trabalho desenvolvido nas multinacionais espanholas, Barabu Grafics e Bull Sails, na 11ª edição da Moda Lisboa a convite de Eduarda Abbondanza, na revista feminina Elle, no Instituto do Bordado e Vinho Madeira; nas várias colaborações em produções para as revistas; Máxima Interiores e Icon com Mª José Sachetti; e mais recentemente em Amsterdão onde tem vários pontos de venda do seu trabalho. Em 2009 abre o seu Atelier, e lança a sua marca registada - KARLAVIEIRA. Mais recentemente, criou e confeccionou a nova imagem das “Seis Por Meia-Dúzia" e desenvolveu alguns projetos relacionados com fardamentos para hotelaria. Tem vários pontos de venda do seu trabalho, nomeadamente em Amesterdão – “Kraalen”, “Fates”,“Tinkerbell” e “Zaailing”; Den Haag – “Matruscka”, Lisboa – “Centro Cultural de Belem” e Funchal – “Godiva”. Participa no “Moda Machico” e no “Expressarte”.

Nini Andrade Silva

Natural do Funchal - Ilha da Madeira - Nini licenciou-se em Design no Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE) de Lisboa, e simultaneamente prosseguiu a sua experiência académica e profissional no estrangeiro, onde estudou e trabalhou em Nova Iorque, Londres, Paris, África do Sul e Dinamarca. Com um trabalho impressionante em todo o mundo, Nini viu seu trabalho ser distinguido várias vezes, ao mesmo tempo que se tornou uma presença constante em publicações de prestígio em todo o mundo - The New York Times, Financial Times, El Pais, Wallpaper, Condé Nast Traveler, Rolls Royce Excellence Guide, Sleeper Magazine, Harrods Magazine, Architectural Digest Magazine, Andrew Martin's World Leading Guides, Wallpapper, Condé Nast Travel Guide. A pintura de Nini está inserida numa das maiores colecções de Arte Contemporânea do mundo - a Colecção Berardo - e está presente em museus de todo o mundo, nomeadamente em Portugal, Irlanda e Nova Iorque. Em resultado desse reconhecimento, em junho de 2011, Nini foi distinguida pelo Governo Português com o Título Honroso de “Grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique”, pela prestação de destacado serviço prestado a Portugal, tanto no interior como no estrangeiro. Nini é também consultora internacional do IADE-U, integrando assim o painel de docentes convidados desta Universidade de Design, onde recebeu o IADE CAREER AWARD de 2010. Em 2012, Nini foi também nomeada Embaixadora da Cultura pela Capital Europeia de Guimarães Cultura.

Teresa Gonçalves Lobo

Cursou desenho, pintura, gravura e fotografia no Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual e no Cenjor - Centro de Formação em Jornalismo, respetivamente. Das exposições realizadas na Região, de destacar “Parte de mim” realizada no Museu de Arte Contemporânea do Funchal em 2015 e na Galeria do Mudas em 2008 e 2014. Das exposições em Portugal continental, de destacar as realizadas no Museu de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, em Lisboa, o Museu da Água, em Coimbra, o no Centro Cultural de Cascais, no Projecto Travessa da Ermida. Das participações internacionais, expôs a “ i Chair Long” no Grand Palais, em Paris, na exposição “Revelations”, integrada na programação da "Paris Design Week” 2013 e mais recentemente, expôs em Londres, Bruxelas e Viena. Teresa Gonçalves Lobo é representada pela prestigiada Galeria Waterhouse & Dodd, em Londres desde 2017. Está representada em coleções públicas e privadas, nacionais e internacionais.

Sobre a Adoro Ser Mulher

A Associação Adoro.Ser.Mulher (ASM) está na Madeira desde 2017, tendo como embaixadora a designer de interiores, Nini Andrade Silva, tendo como gestora a Marisa Santos. O design do evento é elaborado por Ana Cláudia Andrade, associada da Adoro.Ser.Mulher. A ASM em como objetivo unir em rede o empreendedorismo feminino dos países e comunidades lusófonas no mundo inteiro. Unir em rede Mulheres Empreendedoras e Empresárias com o mesmo espírito e visão. Oferecer as ferramentas essenciais para acelerar negócios e facilitar a expansão e incentivar à partilha, união e parceria.