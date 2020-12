Wall Street fecha o ano a bater recordes

A bolsa de Nova Iorque encerrou a última sessão do ano com ganhos e a estabelecer novos recordes nos índices Dow Jones e no S&P 500, tendo o índice tecnológico Nasdaq ficado perto de uma nova marca histórica.

No fecho da última sessão do ano, o Dow Jones tinha subido 0,65%, ou 196,92 pontos, fixando-se nas 30.606,48 unidades, impulsionado por grandes empresas cotadas, como a Intel (que subiu 2,19%), a Goldman Sachs (1,61%) e a UnitedHealth (1,60%).

Já o Standard & Poor's 500 (S&P 500) valorizou 0,64%, ou 24,03 pontos, situando-se em 3.756,07 unidades. O Nasdaq progrediu 0,14%, ou 18,28 pontos, até às 12.888,28 unidades, ficando a 10 pontos do seu anterior recorde.

Na sexta-feira, os mercados estarão fechados, assinalando o feriado de Ano Novo.