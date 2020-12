Oportunidades exclusivas de Natal no C. Santos VP

O seu próximo usado como novo só não vem embrulhado, mas é o melhor presente que pode oferecer a si próprio.

É tudo uma questão de decidir qual o que melhor se adapta às suas necessidades.

Marca: Peugeot

Modelo: 308 SW Style 1.6 HDI

Potência: 100 cv

Ano: 2017

kms: 72.000

Equipamento: sensores de estacionamento; jantes em liga leve; ar condicionado automático; computador de bordo; portal de telemóvel; sensores de luz e chuva; GPS.

Preço: 14.900€

Marca: smart

Modelo: fortwo Passion 0.9T

Potência: 90 cv

Ano: 2018

kms: 11.465

Equipamento: jantes em liga leve; ar condicionado automático; computador de bordo; portal de telemóvel; ecrã touch a cores; navegação; caixa automática.

Preço: 14.250€

Marca: Mercedes-Benz

Modelo: GLC AMG 250d

Potência: 204 cv

Ano: 2019

Kms: 25.500

Equipamento: Pack AMG; sensores de estacionamento; câmara de marcha-atrás; faróis LED; rádio com sistema de navegação; retrovisores rebatíveis electricamente; caixa automática 9 velocidades.

Preço: 59.900€

Neste Natal, continuamos juntos no seu caminho. Tenha umas Boas Festas com o C. Santos VP!

