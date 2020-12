Comunidade portuguesa em França volta a ajudar famílias em dificuldades

O coletivo Todos Juntos voltou a fazer recolha de alimentos no sábado, na região parisiense, para ajudar as famílias apoiadas pela Santa Casa da Misericórdia de Paris e novas iniciativas já estão a ser pensadas para 2021.

Após ter recolhido 15 toneladas de alimentos em junho também para a Santa Casa da Misericórdia de Paris, o impacto da crise da pandemia de covid-19 nas famílias de emigrantes em França voltou a fazer-se sentir e levou o coletivo a organizar uma nova recolha.

"Há um mês, das 15 toneladas recolhidas em junho só havia 300 quilos para distribuir, e daí esta nova campanha feita um pouco à última hora", disse Fernando Lopes, diretor-geral da Rádio Alfa, que encabeça a iniciativa Todos Juntos, em declarações à agência Lusa.

A Rádio Alfa, que difunde em português na região parisiense, uniu-se a diferentes instituições da comunidade portuguesa para promover esta nova recolha de alimentos em cerca de 25 lojas, associações e supermercados portugueses à volta da capital.

Uma recolha importante para a Santa Casa da Misericórdia de Paris, que presta ajuda alimentar a cerca de 1.000 famílias.

"Precisamos que estes alimentos durem o máximo de tempo possível. A recolha vai ser para nos ajudar. Felizmente que eles fizeram a outra recolha em junho, porque não tínhamos mais possibilidades de ajudar as pessoas", afirmou Ilda Nunes, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Paris.

Devido à atual situação sanitária em França, a recolha dos bens alimentares vai fazer-se "sem grandes concentrações" de pessoas e alguns donativos vão ser feitos em forma de grandes encomendas diretamente de Portugal.

Ao coletivo Todos Juntos têm chegado vários pedidos de ajuda, alguns deles de cariz urgente.

"Recebemos uma mensagem há três dias de três famílias na região de Bordéus que não têm sequer comida para as crianças. A Academia do Bacalhau de Bordéus foi fazer as compras em urgência e aqui de Paris vamos mandar cabazes", lembrou Fernando Lopes.

Em 2021, Fernando Lopes antecipa que as carências das famílias portuguesas em dificuldades em França não vão diminuir.

"Estou cada vez mais consciente que vai haver uma terceira vaga [...] Vai ser muito complicado. Resolver a parte da alimentação não é resolver tudo. As famílias vão ter encontrar estabilidade, um emprego e saúde. Sabemos que vamos ter de fazer muito em 2021", lamentou o diretor-geral da Rádio Alfa.

Logo após o Natal, o coletivo Todos Juntos já está a pensar uma nova iniciativa onde serão entregues caixas com alimentos, produtos de higiene e brinquedos para que as famílias carenciadas não fiquem esquecidas na quadra festiva.

França registou mais de 2,4 milhões de casos e 60.418 mortos por covid-19 desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.675.362 mortos resultantes de mais de 75,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.063 pessoas dos 366.952 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.