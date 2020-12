"Bolsas de segurança" chegam a mais de 10 mil pessoas

O secretário regional do Turismo e Cultura explica, esta tarde, quais os procedimentos para assistir ao espectáculo pirotécnico do final do ano no Funchal.

Para as situações em que não é possível ver o fogo de artifício a partir de casa, o Governo Regional cria "bolsas de segurança", nas quais é possível reunir mais de 10.300 pessoas.

"O sucesso desta operação vai depender da responsabilidade individual de cada pessoa", reitera Eduardo Jesus, lembrando as medidas obrigatórias, como o uso de máscara.

Até ontem, 27 de dezembro, já tinham entrado na Madeira mais de 40 mil pessoas. Mas a expectativa era de 70 mil entradas para o mês de Dezembro, não fossem as restrições posteriormente impostas ao mercado inglês.