Massacre na Torre Bela e vacina em Portugal em destaque nos jornais

Público:

- "Mais de 23 mil pessoas fizeram testes à covid-19 só no dia de ontem"

- "Natal: O cozinheiro do Sud Express que passou mais consoadas no comboio do que em casa"

- "Torre Bela: Projeto de central fotovoltaica foi suspenso"

- "Baterias elétricas: Na corrida europeia ao lítio, a refinação é decisiva"

- "Programa Regressar: Governo ajuda 1350 emigrantes a voltar a Portugal"

- "Instabilidade: Israel vai a eleições pela quarta vez em dois anos"

- "Supertaça: FC Porto manteve a tradição de vencer o Benfica nas finais"

- "Um tímido 'campeão de Natal' nunca foi campeão nacional"

Jornal de Notícias:

- "GNR manda fechar portas dos postos por temer vingança"

- "FC Porto 2-0 Benfica: Superprenda na Árvore do Dragão"

- "Sozinho em casa: Ernesto Tavares é o rosto do drama da solidão"

- "Culinária: Pratos vegan e vegetarianos ganham lugar na mesa da consoada"

- "Ceia: Figuras políticas reduzem contactos no Natal"

- "Municípios: Autarcas contra regras de distribuição do IVA"

- "Caça: Carne de montaria polémica negociada sem controlo"

- "Covid-19: Vacinas para todos os hospitais até ao fim do mês"

- "Coronavírus: Novembro e dezembro acumulam 60% das mortes"

- "Música: O lado B do vinil na invicta"

O Jornal Económico:

- "'Petróleo branco': Estados Unidos de olho no lítio português"

- "Entrevista, Marisa Matias: 'A 'bazuca' europeia fica aquém do necessário'"

- "Fecho da refinaria pode causar rombo de 470 milhões nas exportações"

- "Comissão de Inquérito: Deputados do PS chamam Carlos Costa para explicar como governos influíram no Novo Banco"

- "Abastecimento de água: Bracarense DST trava Carlos Slim na compra do controlo da Aquapor"

- "Fintech: 'Startup' de criptomoedas criada por português vai ser banco nos EUA"

Expresso:

- "Reportagem: Reaprender a viver: a história do Comando que perdeu as pernas"

- "Médicos do privado não sabem quando vão ser vacinados"

- "Manuel Vicente entrega provas de corrupção contra 'Zedu'"

- "Guterres soma apoios para novo mandato na ONU"

- "Acontecimentos & Figuras de 2020; Perguntas para 2021"

- "Apoiantes dão regresso de Passos como certo"

- "Mais de 300 queixas contra o Chega num ano"

- "Caçadores da Torre Bela mataram mais de mil animais"

- "Testemunha decisiva do caso SEF conta duas versões"

- "70 mil vacinas chegam mais cedo"

- "Défice público atinge 4,9%"

- "Banco de Portugal limita dividendos"

- "Trabalhadores da TAP protestam"

Sol:

- "Sem avós não é natal"

- "Bagão Félix: 'É um total despudor acelerar a eutanásia num tempo de pandemia, dor e sentimento"

- "André Ventura: 'Tenho consciência que posso estar a criar um monstro'"

- "Matança na Azambuja: Caçadores portugueses não querem pagar por crime de espanhóis"

- "Ano Novo: Marcelo segue exemplos de Soares e Sampaio e não de Cavaco"

- "João Vieira Lopes: 'É um erro aproximar o salário mínimo nacional ao salário médio'"

- "Aliança: Debandada de militantes inclui Martins da Cruz e outros 'notáveis'"

Correio da Manhã:

- "TAP já agrava buraco no Estado"

- "Dragão superfeliz deixa Jesus sem prenda"

- "GNR alerta para burlas com vacinas"

- "Guardas com coletes à prova de bala"

- "Matheus. Cantor romântico vivia em Portugal. Morreu no Brasil vítima de covid"

- "Ivo passa a consoada com a família"

Diário de Notícias:

- "Sozinho em casa. Teste deu negativo, mas António Costa vai ter de passar o Natal isolado em São Bento"

- "Pior só com Sócrates. Défice do trimestre sobe a 14,1%"

- "Dragão passa Natal com um sorriso. A Supertaça é azul pela 22.ª vez"

- "Rendimento disponível por português subiu 73 euros até setembro"

- "Trump transformou Mar-a-Lago num clube privado"

- "Os Aristogatos há 50 anos pelos telhados de Paris"

A Bola:

- "Natal azul - Dragão confirma tendência e conquista troféu pela 22.ª vez"

Record:

- "Natal azul - Sérgio bate Jesus e conquista a 22.ª Supertaça"

- "Sporting. Janeiro traz ciclo decisivo"

O Jogo:

- "Implacável. Dragões chegam à 22.ª Supertaça e somam quatro vitórias seguidas sobre o Benfica"

- "Sporting. Natal de leão é sempre bom"

- "Moto GP. 'Acredito no título mundial' [entrevista com pai do piloto Miguel Oliveira]"