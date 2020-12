Pelo menos 12 mortos em acidente em passagem de nível no Bangladesh

Pelo menos 12 pessoas morreram hoje e três ficaram feridas numa passagem de nível quando um comboio embateu num autocarro de passageiros que viajava no distrito de Jaipurhat, no norte do Bangladesh.

O acidente ocorreu por volta das 6:45 locais (00:45 em Lisboa) quando um comboio que se dirigia para a cidade de Rajshahi, no norte da cidade, embateu num autocarro numa passagem de nível na zona de Puranapoil, disse ao Efe o superintendente adjunto da polícia Jaipurhat Sazzad Hossain.

"Dez pessoas morreram no local. Até agora, transferimos cinco pessoas feridas para o hospital, duas morreram quando recebiam cuidados médicos", precisou.

De acordo com a autoridade policial, o acidente ocorreu porque "não havia pessoal ferroviário na travessia naquela altura. O comboio arrastou o autocarro quase um quilómetro", disse Hossain.

Os acidentes ferroviários em passagens de nível são relativamente comuns no Bangladesh, uma vez que muitas permanecem frequentemente sem vigilância.

Entre 1 de janeiro e 22 de dezembro de 2019, pelo menos 239 pessoas morreram e 470 ficaram feridas em 217 acidentes em passagens de nível, segundo o Instituto de Investigação de Acidentes da Universidade de Engenharia e Tecnologia do Bangladesh.