Funchal é um dos 50 municípios com galardão Bandeira Verde ECOXXI

O Funchal é um dos municípios portugueses distinguidos com o galardão Bandeira Verde ECOXXI 2020, um projecto único em Portugal que une a Associação Bandeira Azul da Europa e a Altice Portugal, através do MEO, e que visa galardoar anualmente os municípios e bienalmente as freguesias com as melhores práticas de sustentabilidade, de acordo com um conjunto de indicadores.

Após analisar as mais de 60 candidaturas provenientes de todas as regiões do país, a Comissão Nacional ECOXXI, composta por 57 elementos de um total de 34 instituições, elegeu os municípios que se destacaram pelas suas melhores práticas de sustentabilidade segundo 21 indicadores e 71 subindicadores nas áreas ambiental, social e económica, e que este ano inclui pela primeira vez indicadores específicos no âmbito das Alterações Climáticas e Saúde e Bem-Estar.

Numa cerimónia que decorreu ontem em formato online, João Epifânio, administrador da Altice Portugal para o segmento de consumo, referiu o orgulho em ver hoje a Bandeira Verde ganhar vida em mais de 50 municípios portugueses, num “projecto único que estimula o desenvolvimento sustentável dos territórios”. Destacou ainda a “enorme satisfação” em “fazer esta caminhada ao lado da ABAE, que tem sido um parceiro de excelência na promoção do que de melhor se faz no nosso País no âmbito da Sustentabilidade”.

Também José Archer, presidente da ABAE, afirmou que o ECOXXI vem “possibilitar um instrumento de medida para este percurso de longo prazo, medindo o progresso que cada território e comunidade faz no caminho da sustentabilidade”. A Bandeira Verde é cada vez mais “o símbolo que reconhece exatamente este progresso, e por isso quero dar os parabéns a todos os municípios que hoje a conquistaram, e deixar um desafio para o futuro: que possamos continuar a cobrir o nosso país com mais bandeiras verdes e, todos juntos, a contribuir para um país mais sustentável”destacou o líder da ABAE.

O Programa ECOXXI existe desde 2005 pelas mãos da Associação Bandeira Azul da Europa e integrou, em 2020, um novo conceito agregador, ‘Bandeira Verde’, em parceria com o MEO. Sob o mote ‘Faz do verde a tua bandeira’, este posicionamento simboliza o triunfo do Planeta através de um movimento que visa reconhecer e premiar as melhores práticas de sustentabilidade das freguesias (Eco-Freguesias XXI), municípios (ECOXXI) e destinos turísticos (Green Destinations).

O apoio a este projecto vem reforçar o posicionamento do MEO enquanto marca de causas e materializar a aposta da Altice Portugal na área da Responsabilidade Social e Sustentabilidade. O projeto conta ainda com o apoio de uma dezena de parceiros.