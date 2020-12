Aviso de agitação marítima forte prolongado até às 18 horas de domingo

A Capitania do Porto do Funchal decidiu prolongar o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, com base nos dados do IPMA, até às 18 horas deste domingo.

Vento: Quadrante N Bonançoso a Moderado, rodando gradualmente para quadrante Leste Fraco a Bonançoso.

Visibilidade: Boa a Moderada.

Ondulação Costa Norte Ondas NW 3,5 a 4,5 M, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 M.

Ondulação: Costa Sul: Ondas SW 1 a 2 M, sendo 2 a 3 M na parte W ate inicio da manha.

É por este motivo que o capitão do porto do Funchal recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.