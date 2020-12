A capitania do Porto do Funchal acaba de cancelar o aviso de agitação marítima forte emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a Madeira.

Com base nas novas informações IPMA, o aviso foi cancelado, mas mantém-se as recomendações aos proprietários ou armadores das embarcações para que tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade.