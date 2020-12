Aviso de mau tempo para a Madeira foi cancelado

O aviso amarelo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu ontem, devido à agitação marítima forte e vento forte que se poderia vir a sentir esta quarta-feira, na Costa Norte da Madeira e no Porto Santo, foi cancelado.

Norte da Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à agitação marítima O aviso vigora entre as 06 e as 15 horas de amanhã, dia 16 de Dezembro

Segundo nota da Capitania do Porto do Funchal, "apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade".