'Raquel S' passa a ostentar logotipo da GS Lines

'Raquel S', o maior e mais moderno navio porta-contentores detido por armadores nacionais com bandeira portuguesa, com capacidade para 1.577 contentores (TEUs) e que, actualmente, opera no West Africa Trade nas linhas regulares internacionais entre Portugal, Cabo Verde e Guiné-Bissau, aplicou o logotipo da GS Lines na sua estrutura.

Com este passo, toda a frota de navios GS Lines passa, agora, a ostentar o logotipo deste armador do Grupo Sousa que, recorda-se, é desde 2018 um dos 100 maiores armadores do Mundo e único português a constar na lista Alphaliner.