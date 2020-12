Boavista empata em Paços de Ferreira na estreia de Jesualdo Ferreira

Um golo de João Pedro, aos 83 minutos, garantiu hoje o empate ao Paços de Ferreira na receção ao Boavista, 1-1, na estreia de Jesualdo Ferreira pelos 'axadrezados', em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

O hondurenho Elis adiantou o Boavista, aos 61 minutos, após combinação com Angel Gomes, um dos melhores em campo, mas o Paços de Ferreira acabaria por empatar já na reta final, pelo avançado lançado por Pepa aos 77, na sequência de um livre lateral.

Na tabela, o Paços continua à condição no sexto lugar, agora com 15 pontos, enquanto o Boavista ascendeu ao 15.º lugar, largando os lugares de descida, com nove.

Os dois guarda-redes foram o garante do 'nulo' ao intervalo, numa primeira parte, apesar de tudo, sem grandes oportunidades de golo e, sobretudo, equilibrada, disputada em ritmo moderado.

Os pacenses, com Maracás no eixo da defesa, num 'onze' que retomou a estrutura habitual, foram mais expectantes do que o normal e raramente conseguiram espaços nas costas dos laterais contrários, como habitualmente procuram, em boa medida graças à arrumação tática do Boavista.

O estreante e muito experiente Jesualdo Ferreira juntou mais Paulinho e Sauer ao trinco Javi García, na luta a meio campo, e adiantou Angel Gomes, procurando tirar partido da sua qualidade técnica e capacidade de desequilíbrio junto dos avançados Elis e Yusupha, mas sem uma posição fixa.

Gomes tanto surgia no meio campo para receber a bola, como era o primeiro a pressionar na saída de bola contrária ou caía nos corredores, conseguindo com menos bola fazer mais diferença no jogo da equipa.

Aos 14 minutos, o '10' do Boavista solicitou Paulinho, sobre a direita, valendo o guarda-redes brasileiro Jordi, que voltou a ter de se aplicar a fundo aos 36, a remate de Yusupha, num lance iniciado pelo inevitável Angel Gomes.

Pepa tinha prometido uma equipa a jogar à Paços, mas o desgaste físico dos últimos jogos (sete em 24 dias) travou a dinâmica habitual, com reflexo nas parcas aproximações à baliza contrária.

Marcelo, aos 33 minutos, dispôs do melhor lance para golo do Paços, na sequência de um pontapé de canto, mas Léo Jardim conseguiu em esforço defender o cabeceamento do central pacense.

O Boavista continuou mais perigoso no arranque do segundo tempo: Yusupha testou os reflexos de Jordi, aos 48 minutos, antecipando o golo inaugural, aos 61, anotado por Elis, a picar a bola sobre o guarda-redes pacense, após combinação com Gomes.

Em vantagem, o Boavista recuou, forçado pela reação dos locais e pelo sentido das substituições operadas, diametralmente contrárias às realizadas pelo Paços, que acabaria por chegar ao empate aos 83 minutos, pelo suplente João Pedro, com um remate feliz à meia volta na área 'axadrezada', após ganhar o ressalto na sequência de um livre lateral.

Depois do golo, o Paços continuou a insistir mais no ataque, mas o resultado não voltaria a sofrer alterações.