Itália contabiliza 553 mortes e mais de 16 mil infecções em 24 horas

A Itália registou 553 mortes e 16.308 novas notificações de infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, informou hoje o Ministério da Saúde.

O país contabiliza 68.447 vítimas mortais e 1.938.083 infeções por covid-19 desde janeiro, quando os primeiros casos da doença foram confirmados em Itália.

Ao todo, permanecem ativos 620.166 registos de infeção, numa altura em que 1.249.470 pessoas já recuperaram da doença, incluindo 23.384 nas últimas 24 horas.

As regiões de Lombardia (24.330), Piemonte (7.499), Emilia-Romagna (7.023) e Veneto (5.382) têm o maior número de óbitos provocados pela pandemia em Itália.

Quanto ao número de casos, Lombardia (457.423), Veneto (213.054), Piemonte (188.528) e Campânia (179.677) são as subdivisões que somam mais infeções até agora.

O balanço foi anunciado um dia depois de o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, ter aprovado um confinamento quase total em todo o país durante as festividades do Natal e do Ano Novo para evitar a propagação do novo coronavírus.

Essa medida incide nas datas mais importantes das festividades, nomeadamente nos feriados e nas suas vésperas, entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, enquanto nos dias úteis será um pouco aligeirada, adianta a agência espanhola Efe.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.675.362 mortos resultantes de mais de 75,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.